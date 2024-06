Santé bucco-dentaire : Appel à projets pour les chercheurs et startuppeurs

Le ministère de la santé a appelé les chercheurs et les créateurs de startups dans le domaine de la santé bucco-dentaire à présenter leurs projets lors de la conférence nationale sur la santé bucco-dentaire en milieu scolaire qui sera organisée par la direction de la médecine scolaire et universitaire le 13 juillet prochain.

Les chercheurs et startuppeurs intéressés doivent envoyer leurs candidatures par mail à l’adresse électronique [email protected] avant le 05 juillet prochain, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

Les meilleurs projets seront présentés lors des délibérations générales de la conférence nationale sur la santé bucco-dentaire en milieu scolaire, ajoute le communiqué.

- Publicité-