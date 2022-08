Sarra Rjeb évoque la situation administrative de l’INAI avec son président par intérim

La secrétaire générale du gouvernement, Sarra Rjeb, a évoqué, lors d’un entretien avec le président de l’Instance nationale d’accès à l’information par intérim, Adnan Lassoued, mercredi à la Kasbah, « la situation administrative de l’INAI et les moyens de surmonter les difficultés qu’elle rencontre afin de s’assurer qu’elle s’acquitte pleinement de sa mission. »

Elle a déclaré, citée par un communiqué de l’Instance, que « le droit d’accès à l’information et l’INAI sont « de grands acquis qui ont été réalisés au profit du citoyen tunisien et qu’ils sont irréversibles », soulignant leur importance dans le cadre de « l’établissement des fondements de la démocratie participative et de la bonne gouvernance et le développement d’une culture de la citoyenneté chez les individus, notamment à l’effet de contribuer à jeter des ponts de confiance entre l’État et ses citoyens ».

Sarra Rjeb a ajouté que cette approche est confirmée par les dispositions de l’article 38 de la nouvelle Constitution de la République tunisienne (la Constitution du 25 juillet 2022) qui, selon elle, préserve le droit d’accès à l’information comme un droit constitutionnel et un acquis pour le citoyen tunisien.

L’article 38 de la nouvelle Constitution stipule que « l’État garantit le droit à l’information et le droit d’accéder à l’information. L’État œuvre à garantir le droit d’accéder aux réseaux de communication ».