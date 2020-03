Se loger coûte de plus en plus cher en Tunisie…

L’année 2019 aura fait voler le marché de l’immobilier. Pour mieux comprendre le marché immobilier, l’Institut National des Statistiques (INS) a rendu publics, mardi 3 mars 2020, ses derniers chiffres sur ce secteur.

En effet, au quatrième trimestre de 2019, les prix de l’immobilier ont baissé de 2 points par rapport à la même période en 2019.

Au troisième trimestre de la même année, la baisse était de l’ordre de 3,6 points. Et pour cause, la régression enregistrée au niveau des prix des maisons a été de 14,1% et des terrains constructibles de 1,5%.

Quant aux prix des appartements, ils ont augmenté de 1,7% au quatrième trimestre de 2019, toujours selon l’INS.

En revanche, le volume des transactions immobilières a baissé de 12,3%, au cours du quatrième trimestre de 2019, par rapport à la même période de 2018.

Cette baisse est due à la régression du volume des transactions des logements de 16,3%, des terrains de 12,7% et des appartements de 9,1%.

Mauvaise nouvelle si comptiez devenir propriétaire. Les prix des logements ne cessent de doubler, depuis la révolution, alors que la demande ne cesse de baisser.

A savoir que cette bulle spéculative qui maintenait, artificiellement, un haut niveau des prix pourrait donc compliquer l’accès à la propriété de certains logements. Et malheureusement, la classe moyenne est condamnée à abandonner son rêve de devenir propriétaire.

Autrement dit, l’effondrement des prix qui a pour cause la crise économique et la baisse du pouvoir d’achat serait à l’origine de cette flambée. Dans les prochaines années, elle pourrait, ainsi, nourrir le risque d’éclatement d’une bulle immobilière aux lourdes conséquences.