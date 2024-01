Séance de travail pour déterminer les priorités du Ministère de l’Emploi dans le cadre de l’élaboration du document de stratégie de coopération avec la BAD

Une séance de travail a été tenue hier vendredi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en présence du ministre, Lotfi Dhieb, pour identifier les priorités du département dans le cadre de l’élaboration du document de stratégie de coopération pour la période 2024/2028, avec la Banque Africaine de développement (BAD).

Selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi, la séance de travail a été consacrée à l’examen de plusieurs questions dont l’attractivité des centres publics de formation professionnelle à travers la promotion des activités sportives et culturelles, l’impulsion de l’initiative privée et les chaînes de valeur dans les délégations qui connaissent des taux de chômage et de pauvreté élevés et de faibles indicateurs de développement

Plusieurs autres thèmes ont été évoqués lors de cette rencontre dont l’amélioration de la formation, la mise à niveau et la réhabilitation complémentaires en vue d’améliorer l’employabilité des jeunes pour répondre aux besoins et exigences des entreprises et des secteurs économiques.

La séance de travail a été tenue en présence du secrétaire d’Etat chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, et le chef du cabinet Abdelkader Jammeli.