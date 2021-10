Selaouti: La rentrée scolaire a échoué partiellement en raison de l’insuffisance des ressources humaines et le blocage des projets d’extension

Le ministre de l’éducation Fethi Selaouti a indiqué vendredi que la rentrée scolaire a échoué partiellement malgré le démarrage des préparatifs en février dernier.

- Publicité-

Il a déclaré à la TAP à l’ouverture de la conférence des présidents des unités de l’office des œuvres scolaires que cet échec a des causes objectives et subjectives dont notamment le blocage des projets d’extension de plusieurs établissements scolaires en raison de la grève des architectes , outre l’insuffisance des ressources humaines et la suspension des cours dans certaines écoles.

Le ministre de l’éducation a mis l’accent sur le renforcement du rendement scolaire dans les établissements publics grâce aux efforts de tous les intervenants appelant les participants à cette conférence à la nécessité de réhabiliter la valeur du travail vu les difficultés des finances publiques.

De son coté, le directeur général de l’office des œuvres scolaires Mohamed Meni a affirmé que le projet de numérisation des services scolaires avait démarré en mai 2021 à travers la mise en place d’une plateforme numérique d’inscription à distance, le paiement et l’octroi d’aides aux élèves issus de familles à revenues limitées.