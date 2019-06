Selma Elloumi Rekik quitte Nida et fonde son propre mouvement

Nous apprenons, de source officielle, que l’ancienne ministre du Tourisme, ex directeur du cabinet présidentiel et ancienne présidente de Nidaâ Tounes version Hammamet, Salma Elloumi Rekik, a quitté Nidaâ de manière définitive et totale. Elle devrait annoncer, demain lundi dans l’après-midi, son propre mouvement politique. Toujours animée par une volonté fédératrice Salma Elloumi Rekik devrait annoncer un nouveau mouvement, qui devrait rassembler les membres de Nidaâ qui ne l’avaient pas ralliée.