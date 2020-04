Sénégal : 291 cas testés positifs et 178 sont guéris de coronavirus

Le ministère de la santé et de l’Action Sociale du Sénégal annoncé ce lundi 13 avril 2020, qu’il a reçu les résultats des examens virologiques : Sur 144 tests réalisés, il s’est avéré que 11 personnes sont testées positives alors que sept patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

A ce jour, 291 cas ont été déclarés positifs, dont 178 guéris, 02 décédés, 01 évacué, et donc 110 sous traitement. Le ministère de la santé et de l’action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelles et collectives.