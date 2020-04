Sénégal-Coronavirus : 299 cas déclarés positifs et guérison de 183 malades

Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé ce mardi 14 avril 2020, qu’il a reçu les résultats des examens virologiques. Sur les 272 tests réalisés, huit personnes sont testées positives. Il s’agit de six cas suivis par les services concernés, aussi bien deux cas issus de la transmission communautaire

L’état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 299 cas ont été déclarés positifs, dont 183 guéris, 02 décédés, 01 évacué, et donc 113 sous traitement.

Le ministère de la santé et de l’action Sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelles et collectives