Sénégal-Heurts : Le  pouvoir déploie l’armée

Les appels à l’arrêt des violences se sont succédé vendredi au Sénégal et à l’étranger après un déchaînement qui a poussé les autorités à déployer l’armée à Dakar, et qui fait craindre un embrasement en cas d’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, condamné à de la prison ferme.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres condamne la violence et « exhorte tous les acteurs à (…) la retenue », a dit un porte-parole. Langage similaire de la part de la France, aux relations fortes avec le Sénégal et « extrêmement préoccupée »: Paris appelle « à cesser les violences et à résoudre cette crise, dans le respect de la longue tradition démocratique du Sénégal ».

La Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) a fait part de son « inquiétude » et appelé toutes les parties à « défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité ».

Le Sénégal, réputé comme un rare îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest, sans être exempt de troubles en période préélectorale, a connu jeudi l’une de ses pires journées de contestation depuis des années avec la mort de neuf personnes selon le ministère de l’Intérieur. Ces violences faisaient suite à la condamnation d’Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs.