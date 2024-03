Sénégal: Macky Sall quittera ses «fonctions au terme de son mandat le 2 avril»

Le président sénégalais a réaffirmé Le 29 février 2024 qu’il partira le 2 avril, date de fin de son mandat, dans un message sur X. Les conclusions d’un dialogue national organisé lundi et mardi ont recommandé que l’élection présidentielle, initialement prévue le 25 février, se tienne le 2 juin, soit deux mois après la fin officielle du mandat de Macky Sall, et que ce dernier reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur. « La date de mon départ reste absolument ferme », affirme-t-il.

En fait, la date du 2 avril 2024 qui marque la fin du mandat du président Macky Sall approche, et aucune nouvelle date de scrutin présidentiel n’a été décidée après un report invalidé par le Conseil constitutionnel de l’élection prévue le 25 février dernier.

Tandis que les citoyens sont dans l’attente, le chef de l’État, qui assure ne pas vouloir rester au pouvoir, a annoncé qu’il recevra le rapport avec les propositions de sortie de crise du dialogue national lundi prochain.

Le président Macky Sall a répété sur ses réseaux sociaux qu’il quittera ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril. Une déclaration à l’issue du dialogue national qui s’est tenu les 26 et 27 février qui a proposé le 2 juin comme nouvelle date de l’élection présidentielle. Mais il a aussi suggéré que le chef de l’État reste en poste jusqu’à l’installation de son successeur, en vertu de l’article 36 de la Constitution.

