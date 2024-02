Sénégal : Washington juge non « légitime » le vote du report de la présidentielle

Les Etats-Unis jugent que le vote du Parlement sénégalais qui reporte la présidentielle et prolonge le mandat du président Macky Sall n’est pas « légitime », réaction la plus critique à ce jour d’un important partenaire face à la grave crise politique en cours.

« Les Etats-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l’élection présidentielle du 25 février au Sénégal, qui vont à l’encontre de la forte tradition démocratique » du pays, a affirmé le Département d’Etat dans un communiqué.

Ils sont « particulièrement alarmés » par les conditions dans lesquelles les députés ont entériné lundi ce report décrété de facto par le président Sall deux jours plus tôt et par l’évacuation de force par les gendarmes des parlementaires qui s’opposaient au vote, dit le Département d’Etat.

Etant donné ces circonstances, « le vote ne peut être considéré comme légitime », ajoute-t-il.

Il s’agit de la réaction la plus tranchée à ce jour d’un allié du Sénégal devant une modification de dernière minute du calendrier qui a suscité une indignation largement répandue au Sénégal, des cris de « coup d’Etat constitutionnel » de la part de l’opposition et l’inquiétude d’un certain nombre de partenaires étrangers.

L’organisation ouest-africaine Cedeao, dont le Sénégal est membre et au sein de laquelle il a constamment plaidé pour le respect de l’ordre constitutionnel dans les autres pays, l’a encouragé à « prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral ».

