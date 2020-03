Ses hôpitaux suffoquent, la Tunisie anticipe les procédures du stade 4

Vendredi 13 mars 2020, la Tunisie a pris un arsenal de nouvelles mesures de prévention de l’épidémie, en passant au stade 3 pour limiter la propagation du virus COVID-19, même si le pays demeure, à ce jour, au stade 2.

En effet, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé dans son discours prononcé la semaine dernière dans le cadre des mesures préventives, que la 3ème phase a été adoptée afin de prévenir l’émergence du Coronavirus, une pandémie ayant fait des ravages aux quatre coins du monde.

Insouciance du politicien, inconscience du Tunisien

Le gouvernement tunisien a été choqué par le manque de civisme et l’ irresponsabilité de certains Tunisiens, inconscients, de cette réelle menace pour l’humanité qu’est le Coronavirus.

Ils continuent à se rendre dans des endroits densément fréquentés tels que les restaurants, les lounges, les cafés, les marchés hebdomadaires, voire emmener leurs enfants aux parcs d’attractions. A qui la faute ?

A vrai dire, cette ‘’distanciation’’ a créé une relation conflictuelle entre le citoyen et le politicien, souvent ‘’insouciant’’ vis-à-vis des revendications du peuple. Une insouciance qui ne manque pas d’engendrer des retombées parfois incalculables.

Lorsqu’on jette un coup d’œil sur les autres pays du globe, telle que la Chine, épicentre de l’épidémie, on se rend compte à quel point on en est encore loin. Car, ‘’c’est dans les moments les plus difficiles que les grandes âmes émergent et se font distinguer’’. Chose qu’on aimerait tant vivre en Tunisie pendant cette crise sanitaire…

Passer au stade 4… c’est inéluctable

Cette irresponsabilité pourrait coûter cher à la Tunisie. Pour cela, l’Etat tunisien se trouverait dans l’obligation de passer au stade 4 afin de faire face à ce virus. Une procédure anticipative que l’on doit suivre pour vaincre cette guerre.

D’ailleurs, le directeur des soins de santé de base au ministère de la Santé Chokri Hammouda, a déclaré, lundi 16 mars 2020, que la Tunisie suit les procédures de la situation épidémiologique du niveau 3 pour lutter contre la propagation du coronavirus et anticipe sur les procédures avancées du niveau 4.

Hammouda a, ainsi, affirmé que les mesures préventives de lutte contre le virus visent principalement à le contrôler avant qu’il ne se propage largement, car le secteur de la santé en Tunisie suffoque.

Quatre stades ont été fixés dans le plan national de prévention et de lutte contre le Coronaviris. Actuellement, la Tunisie se trouve dans la phase 3, qui se caractérise par la présence de cas séparés et de foyers épidémiques, où la propagation du virus n’est pas active.

Pour éviter la dramatique situation que vivenet l’Italie et d’autres pays européens, la Tunisie anticipe les scénarios du quatrième stade en établissant le mécanisme de télémédecine, à travers l’envoi d’un cadre médical ou paramédical aux cas contaminés afin de traiter les symptômes de la maladie.

En fait, ces mesures préventives ne permettront pas, uniquement, de limiter la propagation de ce virus, mais également de prévenir une catastrophe sanitaire.

Les hôpitaux publics suffoquent …

‘’L’État n’a pas les capacités financières et logistiques pour y faire face’’, a annoncé hier soir le ministre de la Santé, Abdeltif Mekki. Et les hôpitaux publics ne contiennent que 200 lits de réanimation et 300 lits dans des cliniques privées.

La fragilité de la situation sanitaire demeure un problème majeur en Tunisie…les hôpitaux publics, seuls refuges, vivent un réel manque de moyens… et réussir à accueillir un afflux massif de patient tient du miracle.