Entrée en exploitation de la station de production d’électricité à Om Ladham

La station de production d’électricité installée à Om Laadham-Sabala au gouvernorat de Sidi Bouzid est entrée en exploitation, mercredi.

Le chef de district de la STEG à Sidi Bouzid, Mohamed Salah Briki, a indiqué à l’Agence TAP que ce projet, réalisé moyennant une enveloppe de 10 millions de dinars, vient mettre fin aux coupures d’électricité enregistrées dans la région et renforcer son approvisionnement en électricité générée par le transformateur électrique de la station de Lassouda au profit de 11 délégations.

Il a ajouté que la station d’électricité de Bir Lahfay sera fin prête, début juillet, et couvrira les besoins en électricité des habitants de Bir Lahfay, El Hichria et Sidi Ali Ben Aounes.

Briki a souligné que toutes les délégations de Sidi Bouzid bénéficieront, prochainement, d’un approvisionnement en électricité pour couvrir les besoins des abonnés.

- Publicité-