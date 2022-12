Signature à Rabat de mémorandums relatifs au Gazoduc transafricain

Après l’annonce par l’Algérie, il y a quelques jours, de son intention de relancer le projet de construction d’un gazoduc la reliant directement à l’Italie et la rive nord européenne de la méditerranée, le média marocain «Courrier de l’Atlas» a rapporté, ce mardi 6 décembre, que cinq mémorandums d’entente ont été signés, lundi 5 décembre dans la capitale marocaine, Rabat, concernant le projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Ces mémorandums ont été signés entre le Maroc et le Nigeria, d’une part, et par la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, d’autre part.

La source de fourniture du gaz est le Nigéria.

Selon Courrier de l’Atlas, ces mémorandums d’entente, à l’instar des mémorandums signés avec la CEDEAO (Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest) le 15 septembre 2022 et ceux signés avec la Mauritanie et le Sénégal, également, le 15 octobre 2022, traduisent l’engagement des parties signataires envers ce projet de gazoduc stratégique qui, une fois achevé, fournira du gaz à l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Rappelons que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc. Il sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen et permettra aussi d’alimenter les Etats enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali