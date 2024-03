Accord-cadre entre le ministère de la famille et la BH Bank pour réhabiliter de complexes d’enfance

Un accord- cadre a été signé mardi entre le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et la Banque de l’habitat (BH).

En vertu de cet accord, la BH s’engage à réaliser les travaux de réhabilitation et d’aménagement du complexe de l’enfance à Sidi Hassine, qui accueille 300 enfants et offre les services de subsistance au profit de 50 enfants, outre la rénovation du stade du complexe de l’enfance à Mareth (gouvernorat de Gabès) moyennant une enveloppe estimée à 300 MD.

La ministre de la famille, Amel Belhaj moussa a indiqué que son département assure les services de subsistance et les activités éducatives et culturelles dans tous les complexes de l’enfance, dont le nombre dépasse les 105 à travers tous les gouvernorats, afin de mieux encadrer les enfants et de les protéger contre les dangers de la rue.

Elle a passé en revue les programmes de coopération avec le ministère de la culture, ayant permis la création de plusieurs espaces de lecture à la Marsa (2000 ouvrages) signalant que cette expérience sera généralisée dans d’autres régions.

Moussa a précisé qu’environ 70 pc des dépenses du budget du ministère sont allouées à l’enfance, rappelant que 25 complexes de l’enfance ont ouvert leurs portes durant ces deux dernières années, mise à part l’inauguration, la semaine dernière, de deux nouveaux complexes à Mareth et Métouia (gouvernorat de Gabès).

Elle a déclaré qu’en vertu de cet accord, la BH s’engage, dans le cadre de sa responsabilité sociale, à réaliser les travaux de réhabilitation à partir e ce jour.

De son côté, le directeur général de la BH Ouajdi Koubaa a souligné que cet accord s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de son institution aux orientations du président de la république visant le renforcement des programmes sociaux au profit des familles à revenu limité.

Il a relevé que la Banque de l’habitat a mis en place un programme global relatif aux divers interventions sociales, rappelant l’engagement de la banque à contribuer à la réussite du programme de création des sociétés communautaires à travers des mécanismes de financement et l’encadrement technique, en plus d’un programme visant à aider 2000 familles démunies, en coopération avec l’Union de solidarité sociale, à l’occasion du mois de Ramadan