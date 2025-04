La Chinoise Sinoma Cement, prend officiellement possession des Ciments Jbel Oust

Le 15 avril 2025, Wan Li, l’Ambassadeur de Chine en Tunisie, a assisté à la cérémonie de transmission de la Société « les Ciments Jbel Oust (CJO)». Pour rappel, c’est la Chinoise « Sinoma Cement » qui avait racheté les parts portugaises dans le capital de CJO, pour le montant de 140 Millions de Dollars américains.

Selon le communiqué officiel de l’ambassade de Chine en Tunisie, « ce projet marque la réalisation réussie du plus grand investissement direct chinois en Tunisie jusqu’à présent ». Et comme pour rassurer les employés de cette entreprise, dans un pays libéral et désormais dirigée par un pays communiste, le communiqué indique que « les entreprises chinoises continueront d’assumer leurs responsabilités sociales et environnementales, de mener une gestion localisée conformément à la loi et aux réglementations et de fournir des produits de ciment de haute qualité et écologique avec bon prix au marché »