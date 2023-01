Snam finalise son partenariat avec Eni pour les gazoducs Algérie-Italie

Snam, la italienne d’infrastructures énergétiques, a conclu l’acquisition annoncée précédemment d’une participation de 49,9 % détenue par Eni dans les sociétés qui exploitent deux groupes de gazoducs internationaux entre l’Algérie et l’Italie.

Le montant payé par Snam à la compagnie pétrolière et gazière italienne pour cette prise de participation est de 405 millions d’euros.

Le premier groupe comprend des gazoducs terrestres posés entre les frontières algérienne et tunisienne jusqu’à la côte tunisienne (TTPC), tandis que le second groupe est constitué de gazoducs offshore entre la côte tunisienne et l’Italie (TMPC).

Eni a transféré les parts de propriété à une nouvelle société appelée SeaCorridor, dans laquelle Snam a acheté 49,9 % du capital social. La participation restante de 50,1 % a été conservée par Eni.

SeaCorridor exploitera les actifs concernés par la transaction, ont déclaré les parties.

La transaction a été annoncée en novembre 2021. Elle a été finalisée après l’obtention des autorisations nécessaires en vertu de la législation antitrust et le consentement du gouvernement tunisien, ainsi que l’approbation des actionnaires et des organes sociaux de plusieurs sociétés cibles.

Les sociétés cibles concernées par l’opération sont Trans Tunisian Pipeline, Scogat, Sergaz, Samco, Transmediterranean Pipeline, Mariconsult et d’autres.

L’opération devrait permettre d’exploiter les domaines d’expertise respectifs d’Eni et de Snam dans le transport de gaz sur une route stratégique afin de garantir l’approvisionnement en gaz naturel de l’Italie.

Selon les parties, l’accord facilitera également les initiatives de développement possibles dans la chaîne de valeur de l’hydrogène grâce aux ressources naturelles offertes par l’Afrique du Nord.

Les deux entreprises italiennes ont déclaré que la liaison entre l’Afrique du Nord et l’Europe est un élément important de la décarbonisation progressive au niveau mondial, en soutien à la transition énergétique.