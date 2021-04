Somalie : 6 morts dans un attentat suicide visant le gouverneur

Alors que la Somalie se prépare pour ses prochaines élections législatives et présidentielle, le gouvernement doit faire face à un contexte sécuritaire de plus en plus tendu. Celui-ci s’était déjà considérablement détérioré depuis plusieurs années avec les attaques répétées des islamistes shebabs, rapporte Ecofin.

En Somalie un attentat suicide a fait six morts et sept blessés à Baidoa, capitale de l’Etat régional de Bay. L’information a été confirmée ce samedi 10 avril 2021 par la police locale.

« Un kamikaze s’est fait détoner à la cafétéria Suweys et a tué six personnes » a déclaré l’AFP un responsable de la police. Selon les premières informations, l’attentat visait Ali Wardheere, le gouverneur de l’Etat régional de Bay, qui était présent dans l’établissement. D’après la police, « le kamikaze a été stoppé à la porte d’entrée par les gardes mais malheureusement, il s’est soudainement fait exploser. Le gouverneur a survécu avec quelques éraflures ».