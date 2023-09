Somalie: Au moins 13 morts dans un attentat suicide dans le centre du pays 

L’attentat suicide a été perpétré à Beledweyne, dans la région de Hiiraan. L’attaque, qui visait un point de contrôle, a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments.

Sur les réseaux sociaux, les images montrent une rue remplie de décombres. L’attaque a été menée à l’aide d’un camion chargé d’explosifs, lancé sur un point de contrôle des forces spéciales somaliennes. Selon la police, au moins 13 personnes sont mortes et plus de 40 sont blessées, dont certaines grièvement. Les victimes sont essentiellement des civils.

La déflagration était telle que les immeubles alentour se sont écroulés, notamment des commerces et des habitations, rapportent les médias locaux. En fin de journée, les secours étaient encore en train de chercher les habitants ensevelis sous les décombres. « Toute la zone a été détruite », a déclaré le gouverneur de la région d’Hiiraan.

L’attentat n’a pas été revendiqué, mais il s’est produit alors que le gouvernement a lancé une offensive militaire dans le centre du pays il y a plus d’un an contre le groupe des shebabs, affiliés à al-Qaïda. Beledweyne se situe à Hiraan, région du centre de la Somalie, région centrale de cette offensive gouvernementale.

