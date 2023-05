Somalie : Elections locales « historiques » dans la région du Puntland

Des élections locales au suffrage direct se sont ouvertes jeudi matin dans l’Etat semi-autonome somalien du Puntland, scrutin qualifié d' »historique » dans ce pays de la Corne de l’Afrique qui n’a plus voté selon le principe d' »une personne, une voix » depuis plus de 50 ans.

La commission électorale transitoire de cette région du nord-est de la Somalie a toutefois reporté le vote dans trois districts sur 33, dont la capitale Garowe, invoquant des problèmes sécuritaires, sans donner plus de précisions.

Plus de 387 000 électeurs se sont inscrits pour choisir parmi 3 775 candidats, dont 28% de femmes, aux conseils de district, a-t-elle détaillé.

Exception faite de la région séparatiste du Somaliland, aucune élection ne s’est tenue en Somalie selon le principe d' »une personne, une voix » depuis 1969 et la prise de pouvoir du dictateur Siad Barre.

Les partenaires internationaux de la Somalie (dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège, l’UE, l’ONU, la Russie, l’Arabie Saoudite, Turquie…) ont salué mercredi ce scrutin « historique », affirmant que « l’expérience du Puntland en matière d’élections directes a le potentiel (…) pour inspirer l’expansion de la démocratie à travers la Somalie, à tous les niveaux de gouvernement ».

Pays instable de la Corne de l’Afrique, la Somalie fait face depuis 2007 à une sanglante insurrection menée par les islamistes radicaux shebab. Elle vit aussi au rythme d’aléas climatiques extrêmes récurrents, dont une sécheresse historique débutée fin 2020 et des inondations ces dernières semaines qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes.

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud, élu en 2022 selon un complexe système indirect impliquant assemblées des Etats et délégués désignés par les clans et sous-clans, a annoncé en mars que les prochaines élections nationales et régionales se tiendraient sur le principe « une personne, une voix ».

Ce scrutin local au Puntland se tient en amont d’élections législatives et régionales prévues en janvier 2024.