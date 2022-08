Somalie : Les forces de sécurité mettent fin au siège d’un hôtel par des islamistes

Les forces de sécurité somaliennes ont mis fin, samedi 20 août au soir, au siège d’un hôtel de Mogadiscio, par des jihadistes shebab, qui a duré une trentaine d’heures et fait plus d’une dizaine de victimes civiles, a déclaré un haut responsable sécuritaire.

« Les forces de sécurité ont maintenant mis fin au siège et les hommes armés sont morts, nous n’avons pas eu de tirs depuis le bâtiment au cours de l’heure écoulée », a annoncé vers minuit ce responsable sous couvert d’anonymat. Les jihadistes ont pris d’assaut le populaire hôtel Hayat vendredi soir, dans un échange de coups de feu et d’explosions. Le bilan de l’attaque est monté à 21 civils tués, a annoncé dimanche le ministre somalien de la Santé et « 117 blessés ».

Il s’agit de la plus importante attaque à Mogadiscio depuis que le nouveau président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud, a pris ses fonctions en juin, après des mois d’instabilité politique. Les shebab, qui sont depuis 15 ans engagés dans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien, ont revendiqué la responsabilité de cette opération.