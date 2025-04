Somalie: Nouvelle attaque du groupe al-Shebab

Des affrontements meurtriers ont eu lieu, jeudi 24 avril, dans le centre de la Somalie entre des combattants islamistes du groupe al-Shebabs et l’armée somalienne. Le ministère de l’Information a annoncé la mort de 40 shebabs durant l’intervention.

C’est la base militaire de Wargaadhi qui était la cible de cette milice. Joint par RFI, Omar Mahmood, chercheur au sein de l’ONG International Crisis Group (ICG), explique que cette attaque illustre la volonté du groupe terroriste de se renforcer dans cette région.

« Je pense, dit-il, qu’al-Shebab a attaqué des positions gouvernementales là-bas et les a temporairement prises, mais ils se sont ensuite retirés et le gouvernement a repris le contrôle de la zone.

Cela s’inscrit dans un contexte plus large. Au cours des derniers mois, al-Shebab a ciblé cette région particulière de la Somalie et surtout le Moyen-Chébéli.

Wargaadhi est situé près de la route qui relie le Moyen-Chébéli, plus au nord, jusqu’aux zones de Galguduud. Certaines villes de cette région et d’autres alentours, étaient des localités-clé que le gouvernement avait reprises en 2022 et 2023.

Le but pour al-Shebab c’est de consolider sa présence le long de cette route. De là, ils peuvent couper les positions de l’armée, situées plus au nord, et peut-être les reprendre également. Je pense que le groupe progresse dans cette zone. C’est ce que nous observons, depuis quelques mois », conclut-il.

