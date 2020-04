Sombres perspectives pour le Maroc, dessinées par Fitch Ratings

Fitch Ratings a confirmé la note du Maroc à «BBB-» et révisé à la baisse les perspectives de la notation de défaut à long terme de l’émetteur en devises (IDR) du pays.

L’agence de notation mondiale a expliqué les perspectives négatives de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie marocaine, qui connaîtra la plus forte contraction du PIB en 25 ans, en plus d’une augmentation marquée des déficits extérieurs et budgétaires et des ratios de dette du Maroc.

L’ampleur du choc augmentera les risques à la baisse pour le profil de crédit souverain, malgré une réponse politique proactive, conforme à l’engagement de longue date des autorités en faveur de politiques économiques prudentes, ont souligné les experts de Fitch.

L’agence de notation a déclaré qu’une baisse des exportations, du tourisme et des envois de fonds, entraînera un doublement du déficit du compte courant (CAD) à 8,3 % du PIB en 2020, contre un niveau déjà élevé de 4, % en 2019. Les recettes du compte courant seront affectées par une contraction de 7 % de l’économie de la zone euro, qui a représenté 60 % des exportations marocaines, les deux tiers de ses envois de fonds, la moitié des investissements directs étrangers (IDE) et les trois quarts de ses arrivées de touristes au cours des cinq dernières années.Selon Fitch, l’effondrement des voyages internationaux, affectera le secteur touristique marocain, qui contribue directement à une moyenne de 6,6 % du PIB en revenus extérieurs bruts, et près de 10 % du PIB. Les perturbations des chaînes de valeur mondiales et les malheurs de l’industrie du transport aérien, porteront également préjudice aux secteurs émergents de l’automobile et de l’aéronautique, qui représentent la plus grande part des exportations, à 40 % en 2019.La forte baisse des prix du pétrole, l’arrêt des investissements à forte intensité d’importations et l’augmentation des subventions étrangères, apporteront un certain soulagement, limitant la détérioration du solde du compte courant, a ajouté l’agence de notation.Le gouvernement marocain a tiré tous les 3 milliards USD (3 % du PIB) disponibles au titre d’une ligne de liquidité de précaution (PLL) avec le FMI en avril. ET c’est ainsi la première fois que le Maroc utilise la facilité depuis qu’il a conclu un accord PLL avec le Fonds en 2012. « Nous nous attendons à ce que le gouvernement cherche un autre accord avec le FMI dans les mois à venir, et reconduise son euro-obligation à cinq ans d’un milliard de dollars venant à échéance en octobre », ont souligné les analystes de Fitch.Selon leurs projections, l’impact sur les recettes fiscales du choc lié à la pandémie entraînera un creusement du déficit à 7,2 pc du PIB en 2020 contre 4 pc en 2019. La baisse des recettes ne sera que partiellement compensée par la réaffectation des dépenses et les coupes dans le secteur primaire non -salaire les dépenses courantes et les dépenses d’investissement.Les autorités marocaines s’attendent à un impact net moindre sur le budget du choc lié à la pandémie, à environ 2 % du PIB par rapport à leur objectif de déficit initial de 3,8 % du PIB hors recettes de privatisation.Fitch rappelle la décision du Maroc de promulguer un plan d’allégement économique de 3 % du PIB, accordant des allocations en espèces aux employés en congé et soutenant les entreprises en difficulté par des congés fiscaux et du service de la dette et des garanties de prêt. La majeure partie du plan de secours sera financée par des subventions, ce qui limitera le coût du budget.Selon les perspectives de Fitch, le PIB du Maroc se contractera de 4,5 % en 2020, mettant ainsi fin à 22 années de croissance continue. Pendant ce temps, une pénurie de précipitations pendant la majeure partie de la saison agricole actuelle, aura un impact sur la récolte de céréales, entraînant une contraction du PIB agricole.L’activité économique du Maroc rebondira lorsque l’économie mondiale sortira du choc pandémique, grâce à son économie diversifiée, ses plans de développement et d’industrialisation en cours, a affirmé Fitch dans ses projections.