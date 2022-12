Sommet d’Abidjan : Croissance de 5,7% en 2022 dans l’UEMOA

Le taux de croissance au sein des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa), s’est élevé en 2022 à 5,7%, en baisse de 0,4% par rapport à 2021, ont annoncé lundi les dirigeants de cette organisation réunis en sommet à Abidjan.

Les huit pays membres de l’Uémoa (Sénégal, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Mali, Niger et Burkina Faso) n’ont pas été épargnés par « les crises profondes qui affectent le monde entier », en particulier « les conséquences de la guerre en Ukraine », au moment même où « nos économies se relevaient du choc » de la crise liée au Covid, a souligné le président ivoirien Alassane Ouattara.

Outre le taux croissance passé de 6,1% en 2021 à 5,7% en 2022, l’inflation est passée au sein de l’union de 3,6% à 7,5% en 2022, a relevé M. Ouattara en estimant que ses pays membres avaient néanmoins su faire preuve de « résilience ».

Notant que la situation sécuritaire était « préoccupante » en raison « des attaques terroristes qui se multiplient » dans plusieurs pays de l’Uémoa, en particulier le Burkina Faso et le Mali, il a relevé qu’une partie des dépenses qui auraient dû être affectées « à l’éducation et la santé » l’ont été « à la défense et à la sécurité ».

Le sommet d’Abidjan s’est tenu au lendemain de celui à Abuja des quinze pays membres de la Cédeao à laquelle appartiennent ceux de l’Uémoa, qui a notamment décidé de créer une force régionale devant intervenir non seulement contre le jihadisme mais aussi en cas de coup d’Etat, comme la région en a connu plusieurs depuis deux ans.

Plusieurs pays ouest-africains sont en proie à la propagation jihadiste qui, partie du nord du Mali, a gagné le centre de ce pays, mais aussi le Burkina Faso et le Niger, et s’étend vers le sud et le golfe de Guinée.