Sommet de la Francophonie 2024: « Refaire le Monde », le Festival de la Francophonie

Afin de faire vivre à l’échelle internationale le Festival de la Francophonie « Refaire le monde », qui se déploiera de mars à octobre 2024 en marge du 19ème Sommet de la Francophonie, l’Institut Français, en coordination avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le Secrétariat général du Sommet de la Francophonie, a lancé un appel à projets destiné aux établissements du réseau culturel français à l’étranger. Les formats et contenus des projets pourront prendre des formes multiples : conférences, séminaires, débats, expositions, spectacles, présentations, etc.

S’adressant au plus grand nombre, en particulier aux jeunes générations, en France et à l’ensemble de la communauté francophone à l’échelle internationale, le festival mettra en lumière celles et ceux qui expriment leur créativité et leur ingéniosité en français.

Son objectif : valoriser la vitalité des scènes culturelles, académiques, scientifiques et entrepreneuriales francophones, réunies autour de la thématique du Sommet « créer, innover et entreprendre en français » et ce, dans une logique d’actions terrain multi-acteurs, destinées aux jeunes générations francophones et francophiles. Organisé, en marge du Sommet, le Festival de la francophonie, bâti en dialogue avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ses Etats membres dont la Tunisie et les sociétés civiles, vise à contribuer à la perception d’une francophonie ouverte, vivante, plurilingue, contemporaine, utile et attractive. A Paris, il intégrera le Village de la Francophonie, organisé conjointement avec l’OIF et ses Etats et gouvernements membres participant au Sommet.

Dans ce contexte, le fonds « Résonnances internationales du Festival de la francophonie « , lit-on dans le texte de l’appel, est un fonds d’appui qui vise à soutenir des projets collectifs valorisant la francophonie, intégrant ainsi les initiatives retenues dans la programmation du Festival de la Francophonie. Il se dresse comme une initiative impulsée en amont du XIXème Sommet de la Francophonie, qui sera accueilli par la France le 4 octobre 2024 à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones, et le 5 octobre à Paris.

Réunissant les scènes culturelles, éducatives et entrepreneuriales francophones, le Festival de la Francophonie intitulé « Refaire le monde » sera déployé dès le 20 mars 2024, à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie et s’étendra à tout le territoire métropolitain et ultramarin, ainsi qu’aux francophones et francophiles du monde entier, grâce au déploiement de multiples actions présentielles et numériques. Il culminera au moment du Sommet, en rassemblant pendant une dizaine de jours à Paris et Villers-Cotterêts le grand public, ainsi que des créateurs, entrepreneurs, sportifs ou encore penseurs en capacité de réparer, réinventer et réenchanter collectivement le monde, confronté à des bouleversements climatiques, géopolitiques, technologiques, économiques et sociaux.

C’est dans ce sens, lit-on sur le site de l’IF, qu’il a été convenu que la créativité, l’innovation et l’entreprenariat dans la diversité de l’espace francophone soient placées au cœur de l’événement. « La Francophonie est en effet un formidable vecteur de débats intellectuels, de création et d’emploi et le monde francophone est porteur de talents et d’opportunités dont nous devons être fiers ».

L’Appel à projets est mis en œuvre par le pôle Langue française et plurilinguisme de la Direction Appui au réseau culturel à l’étranger (DARC) de l’Institut Français, en coordination avec le Secrétariat général du Sommet de la Francophonie (SGSF) et la Direction générale de la Mondialisation (DGM) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Pour rappel, au terme de la 44ème Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) qui s’est tenue à Yaoundé, au Cameroun, les 4 et 5 novembre 2023, la France a reçu de la Tunisie qui a accueilli le 18ème Sommet de la Francophonie (Djerba, novembre 2022) la présidence de la CMF pour les deux prochaines années, au titre de pays hôte du 19ème Sommet, événement majeur, tant sur le plan diplomatique, que politique, économique et culturel, avec la langue française en trait d’union, et l’un des temps forts internationaux de l’année 2024 avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.