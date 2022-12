Sommet USA-Afrique: Ouverture, ce mercredi, du forum des affaires

Le Forum des affaires Etats-Unis-Afrique, placé sur le thème » Partenariat pour un avenir prospère et solide pour l’Afrique » se tient, mercredi, à Washington, en présence d’une cinquantaine de chefs d’Etat et des responsables africains et américains des milieux d’affaires.

Le Forum a pour objectif de promouvoir des relations bidirectionnelles en vue de soutenir le commerce et les investissements entre les Etats-Unis et les pays africains pour une coopération win-win.

Un échantillon représentatif des importantes entreprises du secteur privé en Afrique, ainsi que des entreprises et PDG américains d’organismes de commerce et d’investissement participeront aux différentes réunions du Forum.

Pour l’administration américaine, le Forum représente une opportunité pour les secteurs public et privé d’élaborer des stratégies sur les moyens de libérer le plein potentiel de la croissance économique sur le continent africain.

Lundi, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jake Sullivan a annoncé que les Etats-Unis » vont consacrer 55 milliards de dollars à l’Afrique sur trois ans « . Les fonds seraient consacrés à la santé et à la réponse au changement climatique.

Les réunions prévues seront axées sur l’avenir des relations commerciales et d’investissement entre les Etats-Unis et le continent africain et la construction d’un avenir durable à travers l’instauration de partenariats pour financer les infrastructures africaines et la transition énergétique. Il s’agit aussi, de renforcer la sécurité alimentaire et de favoriser une croissance inclusive grâce à la technologie.

Les réunions du Forum des affaires Etats-Unis-Afrique sont organisées en collaboration avec le Département américain du commerce, le Conseil des affaires Etats-Unis-Afrique et la Chambre de commerce des Etats-Unis, en partenariat avec l’Initiative pour une Afrique prospère basée à Washington.