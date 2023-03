Sonatrach injectera  sur le marché 100 milliards m3 de gaz naturel par an

L’Algérie prévoit de mettre sur le marché pas moins de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an au cours des cinq années à venir, a annoncé mardi d’Oran le Président directeur général du groupe Sonatrach Toufik Hakkar.

« Sonatrach continuera à assurer à ses partenaires un approvisionnement sûr, fiable, stable et durable en gaz naturel, tant que la demande de gaz est assurée sur le moyen et le long terme », a-t-il indiqué à l’ouverture du 7e symposium de l’Association algérienne de l’industrie du gaz

Et d’ajouter, cité par Express DZ que le groupe Sonatrach « a fait des efforts significatifs pour approvisionner, avec des quantités supplémentaires, en gaz naturel en 2022, en plus d’honorer ses engagements envers ses clients locaux et étrangers », faisant savoir que le groupe a l’intention de continuer à développer son potentiel gazier afin de placer des volumes supplémentaires sur les marchés nationaux et internationaux, notamment le marché européen.