Sondage: Tunisiens, Egyptiens et Turcs s’inquiètent de l’accès à la nourriture

C’est la flambée des prix des denrées alimentaires qui a déclenché les soulèvements populaires dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en 2011, mais ce sont les augmentations sans précédent des prix des denrées alimentaires et de l’énergie depuis le déclenchement de la guerre de la Russie en Ukraine en février dernier qui font qu’aujourd’hui une majorité de 68 % de la population en Égypte, en Turquie, au Yémen, en Tunisie et en Irak s’inquiète de sa capacité à accéder à la nourriture dans les mois à venir, selon un sondage Al-Monitor/Premise.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 14,3 % en 2022 par rapport à 2021, ce qui constitue la plus forte hausse jamais enregistrée depuis 1990.

Le sondage, mené auprès de 4 435 personnes, a été réalisé par Al-Monitor en partenariat avec la société de données et d’analyse Premise Data entre le 15 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, dans cinq pays : l’Égypte, la Turquie, l’Irak, la Tunisie et le Yémen. La marge d’erreur est de +/- 3-4 %.

Si la plupart des personnes interrogées (62 %) affirment avoir pu trouver jusqu’à présent les denrées alimentaires dont elles ont besoin, l’inquiétude grandit quant à savoir si ce sera le cas dans les semaines et les mois à venir : 41% se disent assez inquiets et 27% se disent très inquiets quant à la capacité de leur ménage à accéder à la nourriture dans les six prochains mois.

Sur les cinq pays étudiés, la situation semble particulièrement prononcée en Turquie, où 75 % des personnes interrogées se disent assez inquiètes (44 %) et très inquiètes (31 %), suivie de la Tunisie (73 %). Et la situation ne semble pas s’améliorer.

Interrogées sur le coût de la nourriture et des boissons au cours des dernières semaines par rapport au mois précédent, la majorité des personnes interrogées ont déclaré que les prix avaient augmenté, 46 % affirmant qu’ils avaient beaucoup augmenté et 36 % qu’ils avaient un peu augmenté. En Égypte, 70 % des personnes interrogées ont déclaré que les prix étaient beaucoup plus élevés, tandis que 25 % ont déclaré qu’ils étaient un peu plus élevés.

L’inflation globale annuelle en Égypte a atteint 21,9 % en décembre, contre 19,2 % le mois précédent. Selon le gouvernement égyptien, l’inflation est en partie due aux prix des denrées alimentaires ainsi qu’au coût du gaz, de l’électricité et du logement, entre autres. L’approvisionnement en blé a été particulièrement troublant pour le premier importateur mondial au cours de l’année écoulée. Avant que la guerre n’éclate, l’Égypte importait jusqu’à 80 % de ses besoins de Russie et d’Ukraine. Elle a depuis cherché du blé auprès de diverses sources.

La Tunisie vers de nouvelles hausses des prix

Il en va de même pour la Tunisie, qui importait la moitié de ses besoins en céréales de Russie et d’Ukraine avant la guerre. Le déficit commercial alimentaire du pays a doublé pour atteindre 1,559 milliard de dinars (496,99 dollars) au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021, en raison du renchérissement des importations de céréales et de sucre. La suppression progressive des subventions sur les produits alimentaires et l’énergie, conformément aux exigences du FMI pour obtenir un prêt de 1,9 milliard de dollars de l’institution, entraînera sans doute de nouvelles hausses de prix. Selon la Banque centrale tunisienne, l’inflation globale devrait atteindre 11 % en 2023, contre 8,3 % en 2022.

En Turquie, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 1,9 % en décembre par rapport à novembre, tandis que l’inflation annuelle des denrées alimentaires s’est établie à 78 %, selon les données de l’Institut statistique turc.

L’Irak, qui a connu des manifestations dans sa région méridionale appauvrie l’année dernière en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, attribue la hausse des prix des denrées alimentaires en 2022 à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Sans surprise, la majorité des participants à l’enquête ont déclaré que les prix du pain avaient augmenté sur leurs marchés locaux au cours du mois dernier, bien que l’Égypte semble être dans la pire situation, 54 % d’entre eux signalant une forte augmentation des prix. Dans aucun autre pays, plus de 50 % des personnes interrogées n’ont signalé une forte augmentation du prix du pain. Cette situation peut être attribuée en partie au fait que la consommation de pain par habitant en Égypte oscille entre 150 et 180 kilogrammes, soit plus du double de la moyenne mondiale de 70-80 kilogrammes.

Il est peut-être intéressant de noter que seuls 19 % des répondants tunisiens ont signalé une forte augmentation du prix du pain et que 40 % ont déclaré que le prix était resté le même. Une fois encore, ce résultat n’est pas surprenant compte tenu des sensibilités entourant le coût du pain. Cet aliment de base fortement subventionné a déclenché une série de violentes émeutes dans les années 1980 et est également au cœur des soulèvements de 2011 au cours desquels les manifestants ont scandé ce qui se traduisait par « Oui au pain et à l’eau. Non à Ben Ali ! », en référence à l’ancien président tunisien qui régnait sur le pays depuis 1987.

Malgré les augmentations observées ailleurs, le pain n’est pas l’aliment que les habitants de la région consomment le moins. Au contraire, la grande majorité des pays interrogés achètent moins de viande et/ou de volaille (40 %), tandis que 22 % disent acheter moins de produits tels que les fruits et les légumes et 18 % disent manger moins au restaurant. La hausse des prix semble également avoir incité la majorité (72 %) à abandonner les produits alimentaires qu’ils achetaient habituellement.

Il reste à voir si les préoccupations de la région en matière de disponibilité des aliments seront validées dans les mois à venir. Pour l’instant, la plupart des pays, à l’exception de la Tunisie, semblent avoir été en mesure de trouver les denrées alimentaires recherchées aux endroits où ils font habituellement leurs courses : 71 % des Égyptiens, 71 % des Irakiens et 80 % des Turcs ont déclaré que la nourriture dont leur ménage avait besoin était disponible dans leurs magasins habituels pendant la période où l’enquête a été menée. En Tunisie, ce chiffre n’était que de 32 %, et quelque 53 % ont déclaré ne pas pouvoir trouver la nourriture dont leur ménage avait besoin dans les endroits où ils achetaient habituellement. En effet, au cours des dernières semaines et des derniers mois, la Tunisie a connu de graves pénuries d’aliments de base tels que le lait et le café.

Cela dit, il convient de noter que tous les pays de la région ne sont pas dans une situation aussi catastrophique que la Tunisie ou l’Égypte. Ceux qui disposent d’amortisseurs financiers, notamment les pays riches en hydrocarbures comme le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, s’en sortent relativement mieux en termes d’approvisionnement mais aussi d’investissement dans des pratiques agricoles adaptées et durables qui contribueront à répondre à leurs besoins futurs. Pourtant, ces pays ont eux aussi encore du chemin à parcourir. On estime que les pays du Golfe importent actuellement jusqu’à 90 % de leurs besoins alimentaires.