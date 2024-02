Coupure de l’eau potable dans plusieurs délégations de Gabès

Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mardi 13 février 2024, à partir de 01h du matin, dans les délégations d’El Hamma, El Hamma Ouest, El Matouia, Ouedhref, Ghannouch et Gabes Ouest au gouvernorat de Gabès, a annoncé la Société Nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE).

Cette coupure interviendra en raison des travaux de maintenance programmés du canal de distribution des eaux de Chott El Fejij d’un diamètre de 1000 millimètres en direction de la station de dessalement de l’eau située à Gabès.

La SONEDE a indiqué que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, mercredi 14 février 2024, à partir de 23h, après l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption jour et nuit.

