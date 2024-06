Sonede International : Chute de 30% du résultat net en 2023

Le résultat net de la société Sonede International a chuté de 30%, à 109,682 mille dinars en 2023, d’après ses états financiers pour l’exercice 2023 qui viennent d’être publiés sur le site du CMF.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 million de dinars, contre 1,377 million de dinars en 2022, soit une hausse de 27%. Les charges d’exploitation se sont établies à 1,6 million de dinars, évoluant de 33%.

Le résultat d’exploitation s’est replié de 27,3%, passant de 218,615 mille dinars en 2022 à 158,871 mille dinars en 2023. Ces états financiers arrêtés au 31 décembre 2023, seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 12 juin 2024.

Fondée en 2009 par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), Sonede International est spécialisée dans les études et le suivi des travaux hydrauliques en Afrique et au Moyen-Orient. En date du 28 janvier 2022, le capital de la société a passé de 1 million de dinars à 2,7 MD divisé en 135 800 actions de valeur nominale égale à 20 dinars chacune, sur décision de son Assemblée Générale Extraordinaire.