Sotemail : Augmentation de capital de 3 513 514 DT dinars

La Société Tunisienne d’Email (Sotemail) a annoncé, vendredi, l’approbation de la proposition d’augmentation de son capital de 3 513 514 DT dinars, pour le porter de 30 200 000 dinars à 33 713 514 dinars, et ce, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 26 juin 2020.

La société a précisé que cette augmentation se fera par émission avec une prime de 2 986 486,900 dinars, soit 0.850 millimes par action, de 3 513 514 actions de un (1) dinars chacune, à libérer en numéraire.

Les actions nouvelles seront libérées en totalité lors de la souscription. Celles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter du 1er janvier 2021.

L’assemblée générale extraordinaire a décidé, également, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription des actions nouvelles à :• 1 891 892 nouvelles actions à souscrire par ATTIJARI SICAR pour une valeur globale de 3 500 000, 200 dinars, divisée en 1 891 892 dinars de valeur nominale et 1 608 108,200 dinars en prime d’émission.• 1 621 622 nouvelles actions à souscrire par ATD SICAR pour une valeur de 3 000 000,700 dinars, divisée en 1 621 622 dinars de valeur nominale et 1 378 378,700 dinars en prime d’émission.

Il convient de rappeler que Sotemail est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de carreaux céramiques en grès porcelaine émaillé destinés au revêtement des murs et des sols.