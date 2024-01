Sotudis dévoile son SUV Geely hybride « azkarra »

Geely, marque de voitures asiatique montée en Tunisie par la société Sotudis. Suivant la tendance du marché, l’entreprise fait désormais montage de cette hybride. La nouvelle venue dans le groupe Sotudis est un SUV (Véhicule Utilitaire Sport), dont le constructeur tunisien dit que c’est « un véritable 4×4 ».

« Fortes mais élégantes, ses lignes musculaires dynamiques donnent une impression de puissance et d’impact. Le véhicule arbore une calandre imposante et un capot rehaussé pour un look audacieux. Le design de l’Azkarra lui donne une identité visuelle musclée et élégante qui lui confère raffinement et distinction sur la route pour faire de chaque voyage une expérience unique soutenue par son toit panoramique ouvrant avec rideaux électriques », dit d’elle le spécialiste « Automobile.tn ».

Disponible depuis l’été dernier au prix de 129.800 DT, le constructeur offre même à ses clients l’opportunité d’un « Test-Drive » de son « incroyable SUV », et offre, comme pour son autre voiture « Coolray », différents avantages clients