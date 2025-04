Soudan : Appel international à un cessez-le-feu par l’UE et l’UA

Une quinzaine de pays, l’Union européenne et l’Union africaine, réunis à Londres, ont appelé à un « cessez-le-feu immédiat et permanent » au Soudan et se sont engagés à mobiliser plus de 800 millions d’euros supplémentaires pour ce pays enfoncé dans une crise humanitaire catastrophique.

Les participants à cette conférence co-organisée par le Royaume-Uni, l’UE, l’Allemagne, la France et l’Union africaine (UA) ont aussi souligné dans un communiqué final « la nécessité d’empêcher toute partition du Soudan », déchiré par un conflit entre deux généraux rivaux.

« La guerre au Soudan est à l’origine de la pire crise humanitaire au monde », a souligné le chef de la diplomatie britannique David Lammy, exhortant les pays à « ne pas regarder ailleurs ».

« Beaucoup ont abandonné le Soudan (…). C’est une erreur morale lorsqu’il y a autant de civils décapités, des nourrissons d’à peine un an victimes de violences sexuelles et plus de personnes menacées de famine que partout ailleurs dans le monde », s’est-il ému mardi.

La guerre qui a éclaté le 15 avril 2023 oppose le général Abdel Fattah al-Burhane, le chef de l’armée de ce pays d’Afrique du nord-est de 50 millions d’habitants, à son ancien adjoint, Mohamed Hamdane Daglo, à la tête des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Elle a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 13 millions de déplacés et de réfugiés, selon l’ONU.

L’armée contrôle désormais le nord et l’est du Soudan, tandis que les FSR dominent une partie du sud et la quasi-totalité de la vaste région du Darfour, dans l’ouest. Les deux camps sont accusés d’exactions et d’atrocités.

Le gouvernement soudanais n’a pas été invité à Londres et a protesté auprès du Royaume-Uni, l’accusant de mettre sur un pied d’égalité l’Etat soudanais « souverain et membre des Nations unies depuis 1956 » et les FSR, une « milice terroriste qui commet des génocides et des crimes contre l’humanité ».

Les participants à cette conférence, qui réunissait des pays comme l’Arabie saoudite et les Etats-Unis et des représentants de l’ONU et de la Ligue arabe, ont promis un total de plus de 800 millions d’euros de nouveaux financements pour l’aide humanitaire.

Ceux-ci s’ajoutent aux plus de deux milliards d’euros d’engagements obtenus l’an dernier au cours d’un précédent sommet à Paris.

- Publicité-