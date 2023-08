Soudan: Cri d’alarme sur une situation humanitaire désastreuse, au 5ème  mois de conflit

Le Soudan est entré, ce mardi 15 août, dans son cinquième mois de guerre, et le conflit qui oppose l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan aux Forces de soutien rapide (FSR) – les paramilitaires dirigés par le général « Hemedti » – ne semble pas près de se régler. La situation humanitaire est désastreuse, au point où plusieurs grandes organisations humanitaires internationales ont poussé un cri d’alarme dans un communiqué conjoint publié mardi.

La communauté internationale « n’a aucune excuse » pour attendre, disent ces organisations. Dans leur communiqué conjoint, les responsables de l’Unicef, du Programme alimentaire mondial (PAM) ou encore de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dressent un tableau sombre de la situation au Soudan.

Les premières victimes de cette guerre, disent-ils, ce sont les femmes touchées par des violences et des viols de la part des belligérants : elles ont donc besoin d’assistance psychologique.

Autre conséquence du conflit : les médicaments, la nourriture, l’électricité manquent aussi. En tout, 19 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire d’une manière ou d’une autre, que ce soit au Soudan ou dans les pays voisins qui accueillent de nombreux réfugiés.

L’ONU a donc lancé deux appels aux dons, mais ils n’ont été financés qu’à hauteur de 27% pour l’instant. « Il faut changer cela », lancent à la communauté internationale à ces organisations humanitaires.

Les signataires de l’appel demandent aux combattants d’en finir « immédiatement » avec cette guerre. Quand le conflit a éclaté à Khartoum, chaque camp se disait convaincu qu’il allait l’emporter en quelques semaines. Mais plus de quatre mois plus tard, la guerre a même gagné du terrain : neuf des 18 États que comprend le Soudan sont aujourd’hui concernés par la destruction de villes et de villages.