Soudan: Le chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan en visite en Égypte

C’est sa première visite à l’étranger depuis le début de la guerre au Soudan, le 15 avril : le chef de l’armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan a été accueilli le ce 29 août 2023 en Égypte par son homologue le président Abdel Fattah al-Sissi. Après avoir été exfiltré de son quartier-général de Khartoum la semaine dernière, le général Abdel Fattah al-Burhan entend désormais se présenter moins comme un chef de guerre que comme le président du Conseil de souveraineté, qui gouverne encore officiellement le pays malgré le conflit qui dure depuis quatre mois.

Le général Al-Burhan a affirmé, dans des déclarations au terme de sa rencontre avec le président égyptien, que « l’armée ne voulait pas continuer à gouverner le Soudan et s’engageait à démarrer une vraie période de transition ». « Une période au terme de laquelle, par le biais d’élections libres et transparentes, le peuple soudanais pourra choisir ses gouvernants » a-t-il indiqué. Le général a par ailleurs démenti les informations selon lesquelles l’armée se serait alliée avec des partisans de l’ex-président Omar el-Béchir.

Côté égyptien, il a été indiqué que le président Sissi avait assuré son hôte du soutien de l’Égypte à l’État et au peuple soudanais. Il a réitéré sa proposition de médiation dans le conflit et indiqué que l’Égypte continuera à accueillir et à aider les réfugiés du Soudan. Près de 300 000 Soudanais se sont rendus en Égypte depuis le début du conflit.