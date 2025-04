Soudan : Les avancées de l’armée ne freinent pas la violence

Les affrontements au Soudan se poursuivent, alors que l’armée prend le contrôle du centre du pays. Depuis le début de l’année, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) subissent de lourdes pertes.

Les États de Sennar, d’Al Jazeera, du Nil Blanc, ainsi que la capitale Khartoum, sont désormais sous le contrôle de l’armée, qui attribue ces succès à l’intensification de ses opérations, rapporte AfricaNews.

Le 2 avril, des combats ont éclaté autour de la ville d’El-Obeid, dans le Kordofan du Nord, où l’armée et les FSR se sont affrontés pour le contrôle de cette région stratégique. Dans le Darfour du Nord, les FSR ont également été repoussés lors d’une attaque préventive de l’armée à El-Facher, entraînant la destruction de plusieurs véhicules armés et des pertes significatives parmi les combattants.

Malgré ces revers, Abderrahim Daglo, le numéro 2 des FSR, reste ferme. Il a récemment déclaré dans une vidéo que 2 000 véhicules se dirigeaient vers l’État du Nord et l’État du Nil, soulignant la persistance de la menace.

