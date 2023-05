Soudan : Les combats continuent  malgré la prolongation de la trêve

Raids aériens et combats ont encore fait rage mardi au Soudan, malgré une nouvelle prolongation de la trêve pour tenter d’acheminer une aide humanitaire vitale dans ce pays au bord de la famine.

En guerre depuis le 15 avril, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, ont accepté lundi soir de prolonger de cinq jours un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 22 mai.

Mais sur le terrain, les raids aériens, tirs d’artillerie et mouvements de blindés n’ont jamais cessé.

Mardi, raids aériens et combats ont continué jusque tard dans la nuit à Khartoum et au Darfour, vaste région frontalière du Tchad, ont raconté des habitants à l’AFP.

« Il n’y a pas de cessez-le-feu au Soudan », affirme le chercheur Rashid Abdi, du Rift Valley Institute.

« Il y a un énorme fossé entre la réalité sur le terrain au Soudan et la diplomatie à Jeddah », en Arabie saoudite, où les médiateurs américains et saoudiens ont négocié la trêve avec les émissaires des deux camps, écrit-il.

La guerre a déjà fait plus de 1.800 morts, selon l’ONG ACLED, et près d’un million et demi de déplacés et de réfugiés selon l’ONU.

« Les pillages sont devenus monnaie courante à Khartoum, avec des quartiers entièrement ratissés », témoigne un humanitaire du Norwegian refugee council (NRC).

Et les deux belligérants ne semblent pas vouloir faire taire les armes.

« L’armée est prête à se battre jusqu’à la victoire », a lancé le général Burhane en visitant ses troupes à Khartoum mardi.

Les FSR, elles, disent continuer à exercer « leur droit de se défendre » face « aux violations de la trêve par l’armée ».