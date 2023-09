Soudan: Les combats s’intensifient à Khartoum, le QG de l’armée encerclé

Alors que la guerre entre dans son sixième mois, les combats s’intensifient dans la capitale, Khartoum. Le week-end dernier, les FSR, les Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedti, ont lancé une offensive sur le quartier général de l’armée dans le centre de la capitale. Le QG est désormais assiégé.

Selon le Sudan War Monitor, qui fournit une analyse du conflit au Soudan, les Forces de soutien rapides ont lancé une attaque majeure samedi sur le quartier général de l’armée dans le centre de Khartoum. Une offensive à l’aide de tank et d’artillerie.

Toujours selon l’organisation, les hommes du général Hemedti ont été repoussés par l’armée qui a riposté à l’aide de frappes aériennes. Plusieurs bâtiments à proximité ont été incendiés et détruits, dont la tour en verre qui habite la compagnie pétrolière du Soudan. Le ministère de la Justice est également parti en flamme.

Selon des habitants, ce sont les combats les plus violents dans la capitale depuis le début de la guerre.

En l’absence d’observateurs indépendants, difficile de dire qui contrôle Khartoum. Mais selon des habitants joints par téléphone, les Forces de soutien rapide sont déployées dans une majorité des quartiers résidentiels. Et le QG de l’armée est encerclé.

Le commandant des forces armées, le général Abdel Fattah al-Burharn, quant à lui, n’est plus à Khartoum. Il a discrètement quitté la capitale le mois dernier pour installer une nouvelle base de commandement à Port-Soudan, dans l’est du pays.

