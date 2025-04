Soudan: Les FSR et l’armée visent Nyala, une des villes les plus peuplées du pays

La capitale du Darfour du Sud Nyala est dans le viseur de l’armée soudanaise, qui se prépare à la reprendre afin de desserrer l’étau autour d’el-Fasher. Sous le contrôle des paramilitaires des Forces de soutien rapide depuis octobre 2023, elle est située au carrefour des échanges commerciaux avec la Centrafrique et le Soudan du Sud et est devenue la principale source d’armement des FSR. Elle est en passe d’être la base de leur gouvernement parallèle, ce que l’armée cherche à éviter face au risque de partition du Soudan.

Tout à Nyala indique que la situation se dirige vers une confrontation entre l’armée et les paramilitaires des FSR, estime RFI. Selon des informations concordantes venant de l’intérieur de la ville, les Forces de soutien rapide sont en train de fortifier leur position. Elles creusent des tranchées et posent des mines tout autour de Nyala, surtout autour de l’aéroport. Les habitants se montrent inquiets et s’attendent au pire.

Les renseignements militaires soudanais indiquent que l’aéroport de Nyala est largement utilisé pour recevoir des armes et des mercenaires, mais aussi pour évacuer les blessés haut-gradés des FSR blessés à el-Fasher vers Dubaï. Sudan Tribune, se basant sur des fuites du prochain rapport du groupe des experts de l’ONU, accuse Abou Dhabi d’avoir doté les FSR d’un système de défense anti-aérien moderne. Il s’agit selon des experts militaires du FK 2000 chinois.

Ces informations sont confirmées par des images satellites récentes. Le système est effectivement déployé près de l’aéroport de Nyala, le plus important du Darfour. D’autres armes sophistiquées apparaissent sur ces images satellites, comme des radars puissants et un système de brouillage du signal des drones.

- Publicité-