Soudan: Les paramilitaires annoncent un gouvernement rival

Le chef des paramilitaires au Soudan, Mohamed Hamdane Daglo, a annoncé mardi la mise en place d’un gouvernement rival, au 2e anniversaire de la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé une partie du pays dans la famine.

Réunis à Londres, des responsables d’une quinzaine de pays dont l’Arabie saoudite et les Etats-Unis, et des organisations internationales ont appelé à un « cessez-le-feu immédiat et permanent » au Soudan et souligné « la nécessité d’empêcher toute partition » de ce pays d’Afrique de l’Est.

La guerre a éclaté le 15 avril 2023 entre l’armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Daglo, son ancien adjoint.

« En cet anniversaire, nous affirmons avec fierté la mise en place d’un gouvernement de paix et d’unité », a indiqué le général Daglo sur son compte Telegram, annonçant notamment une « nouvelle monnaie » et une « nouvelle carte d’identité ».

« Ce gouvernement représente le véritable visage du Soudan », a-t-il soutenu.

Plus de deux semaines avant cet anniversaire, l’armée avait repris le contrôle de Khartoum d’où elle avait été chassée par les FSR juste après le début de la guerre. Des centaines de milliers de personnes avaient fui la capitale.

Selon l’ONU, plus de 2,1 millions de déplacés pourraient rentrer à Khartoum dans les six mois, si les conditions de sécurité et les infrastructures le permettent.

Après la perte de Khartoum, les paramilitaires ont concentré leurs attaques au Darfour (ouest) pour tenter de s’emparer d’El-Facher, la dernière capitale provinciale de cette région à leur échapper.

Dimanche, les FSR qui contrôlent presque totalement le Darfour, ont annoncé avoir pris le camp de Zamzam, proche d’El-Facher, où vivaient plus de 500.000 déplacés frappés par la famine, lors d’un assaut qui a fait plus de 400 morts selon l’ONU.

