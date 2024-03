Soudan : Les RSF rejettent l’accord entre l’armée et l’ONU

Le groupe paramilitaire soudanais des Forces de soutien rapide (RSF) a rejeté un accord entre le gouvernement militaire du pays et les agences de l’ONU.

Cet accord vise à acheminer l’aide humanitaire dans la région du Darfour par un nouvel itinéraire contrôlé par l’armée soudanaise.

Mais les RSF, qui contrôlent la majorité du Darfour, a déclaré que les agences de l’ONU ne l’avaient pas consulté au sujet de l’acheminement de l’aide.

Le groupe paramilitaire a également accusé « l’ancien régime extrémiste » de tenter d’introduire clandestinement des armes au Darfour, une allégation à laquelle le gouvernement militaire n’a pas répondu.

De hauts fonctionnaires des Nations unies ont déclaré que la guerre civile au Soudan était « l’un des pires cauchemars humanitaires de l’histoire récente » et qu’elle pourrait déclencher la plus grande crise de la faim au monde.

Le mois dernier, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a déclaré qu’il n’avait pu fournir une aide vitale qu’à 10 % des personnes dans le besoin dans les régions impliquées dans le conflit, comme le Darfour, rappelle AfricaNews.

