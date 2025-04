Soudan: Plus de 400 personnes ont été tuées au Darfour par les paramilitaires la semaine dernière

Plus de 400 personnes ont été tuées la semaine dernière lors d’attaques des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises dans la région occidentale du Darfour, selon des «sources crédibles» citées lundi 14 avril par les Nations unies.

Pour la seule période de mercredi à vendredi, «notre équipe soudanaise a confirmé 148 morts, mais ce chiffre est largement sous-estimé, car nos vérifications sont en cours», a déclaré lundi à l’AFP Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ajoutant que «des sources crédibles ont fait état de plus de 400 morts».

Ce chiffre «n’inclut même pas les violences d’hier (dimanche, NDLR)», a-t-elle précisé. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises ont intensifié leurs attaques contre les camps de réfugiés autour d’El-Facher, dans le but de s’emparer de la dernière capitale du Darfour à échapper à leur contrôle.

- Publicité-