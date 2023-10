Soudan: Sanctions américaines infligées à  un ex-ministre et deux sociétés

Les États-Unis ont annoncé, jeudi 28 septembre 2023, des sanctions à l’encontre de l’ancien ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Karti, l’accusant notamment d’empêcher la conclusion d’un cessez-le-feu dans le conflit qui déchire son pays depuis le 15 avril.

Ali Karti est un ex-ministre des Affaires étrangères d’el-Béchir, mais également Secrétaire général du Mouvement islamique. Une formation décrite par les États-Unis comme la ligne dure des islamistes, opposée à la transition démocratique.

C’est un homme très riche. Il est accusé d’avoir cherché à miner la transition vers un gouvernement civil, et plus récemment d’avoir tenté d’empêcher un cessez-le-feu entre les deux camps qui s’affrontent pour le pouvoir depuis le 15 avril 2023 : l’armée soudanaise du général al-Burhan et des Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti.

Des sanctions ont également été infligées à deux sociétés. GSK Advance, un groupe soudanais spécialisé dans la technologie et la surveillance, accusé d’être une société écran, fournisseur d’armes aux Forces de soutien rapide du général Hemedti. Selon les autorités britanniques – qui l’ont déjà placée sous sanctions – elle serait dirigée par Abdelrahmin Daglo, le frère du général Hemedti.

L’autre groupe – avec lequel GSK travaille – est une société russe, Aviatrade, fournisseur de matériel militaire. Son siège est à 600 km de Moscou dans la ville de Izhevsk, connue pour ses usines de Kalashnikov et plus récemment de drones. Les deux entreprises sont accusées par les Américains d’avoir livré du matériel militaire aux FSR, notamment des drones.

