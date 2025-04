Soudan: Situation humanitaire catastrophique à El-Fasher

Théâtre de combats de plus en plus violents depuis la reprise de Khartoum par l’armée soudanaise le mois dernier, El-Fasher, la capitale du Darfour du Nord assiégée depuis près d’un an par les FSR, connaît une situation humanitaire catastrophique. Alors que le gouvernement soudanais a pour la première fois indirectement reconnu l’existence d’une famine dans le camp de réfugiés de Zamzam qui se trouve juste à côté, il appelle l’ONU à intervenir pour y ouvrir des couloirs humanitaires.

Après avoir repris Khartoum, la capitale du Soudan, à la fin du mois de mars, l’armée soudanaise se concentre désormais sur la bataille d’El-Fasher, la principale ville de la province du Darfour du Nord. Si les forces du général Abdel Fattah al-Buhran affirment continuer d’avancer sur les différents axes du front, elles précisent que c’est particulièrement le cas dans et autour de la cité où la situation demeure, selon elles, « sous contrôle ».

Lundi 7 avril encore, plusieurs positions des FSR situées autour d’El-Fasher ont ainsi été visées. L’attaque a débouché sur un lourd bilan : neuf morts et cinq véhicules pulvérisés chez les paramilitaires dont un convoi en provenance de Nyala a également été pris pour cible par l’aviation soudanaise. Le raid aurait fait des dizaines de morts selon un communiqué de l’armée qui affirme que ceux qui ont pu s’échapper ont fui vers le sud en « laissant derrière eux les morts et les blessés ».

En représailles, les FSR ont, de leur côté, violemment bombardé des habitations situées à l’ouest d’El-Facher ainsi que dans le camp de déplacés d’Abou Chouk. Selon le réseau Médecins du Soudan, l’assaut aurait fait une dizaine de morts parmi les civils, dont quatre enfants.

