Soudan : Un orphelinat de Khartoum évacué après la mort de 70 enfants

Environ 300 enfants de l’orphelinat Al-Mayqoma à Khartoum ont été transférés dans un « endroit plus sûr » dans le nord du Soudan. L’annonce a été faite mercredi par le porte-parole de l’agence des Nations Unies pour l’enfance.

Cette évacuation intervient après la mort de 70 enfants, pensionnaires de l’orphelinat, décédés de faim et de maladie ces deux derniers mois alors que la capitale soudanaise est déchirée par les affrontements entre l’armée et les paramilitaires.

« Ces enfants sont là depuis six semaines, c’est donc un soulagement pour nous de voir que nous pouvons les mettre en sécurité et qu’ils peuvent aussi recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin, car il ne faut pas oublier qu’à Khartoum, seuls 20 % des hôpitaux fonctionnent correctement et que tous les besoins spéciaux ne peuvent pas être satisfaits pour ces enfants. »

Depuis le 15 avril, les combats qui opposent les paramilitaires du général Mohamed Hamdane Daglo à l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane ont fait plus de 1 800 morts et plus d’un million et demi de déplacés et réfugiés.