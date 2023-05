Soudan : Une  trêve rarement  respectée une nouvelle fois prolongée pour 5 jours

L’Arabie saoudite et les États-Unis ont annoncé lundi dans un communiqué commun la prolongation pour cinq jours d’une trêve, théoriquement entamée il y a une semaine mais en réalité jamais appliquée, pour « permettre plus d’efforts humanitaires » alors que le pays est au bord de la famine. Depuis six semaines, de violents affrontements opposent l’armée régulière fidèle au général Abdel Fattah al-Burhane au numéro 2 du régime, Mohamed Hamdane Daglo.

Les trêves s’enchaînent et se ressemblent au Soudan : les combats ont continué de faire rage lundi 29 mai mais les médiateurs saoudien et américain se sont félicités de la prolongation de cinq jours d’une trêve jamais respectée censée permettre l’acheminement d’une aide humanitaire vitale pour le pays au bord de la famine.

Des habitants de Khartoum ont rapporté à l’AFP des combats dans la banlieue nord et des tirs d’artillerie dans le sud de la capitale de plus de cinq millions d’habitants.

Washington et Riyad, de leur côté, notent chaque jour de « nouvelles violations du cessez-le-feu » mais sans jamais actionner les « sanctions » ou le « mécanisme de surveillance » qu’ils ont dit mettre en place à l’annonce de la première trêve. »Des combats sporadiques entre militaires et paramilitaires ces derniers jours à El-Facher, au Darfour-