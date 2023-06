Soudan: vers l’escalade?

Les habitants de Khartoum signalent depuis dimanche matin une forte escalade des affrontements dans plusieurs quartiers de la capitale. C’est le centre et le sud de Khartoum, ainsi que la ville de Bahri au nord de Khartoum, qui sont les plus touchés par cette recrudescence des combats entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo dit « Hemedti ».

Des frappes aériennes qui visaient par exemple des positions des FSR dans l’est de Khartoum auraient fait des victimes civiles. D’autres témoins ont rapporté par ailleurs qu’un avion militaire s’était écrasé à Omdourman, l’une des trois villes qui constituent, avec Khartoum et Bahri, la grande région de la capitale. Les paramilitaires assurent l’avoir abattu alors que l’armée parle d’une « défaillance technique ».

Cette escalade des affrontements a lieu alors que les États-Unis et l’Arabie saoudite cherchent de nouveau à relancer les discussions entre les deux belligérants en vue d’un nouveau cessez-le-feu, « effectif » cette fois, malgré la décision du général Abdel Fattah al-Burhan de se retirer des pourparlers de paix mercredi. Mais ça ne sera pas facile.

Les combats ont déjà fait plus de 1 800 morts et un million et demi de réfugiés et déplacés. Et ils pourraient gagner en intensité, selon Kholood Khair, directrice de Confluence Advisory. « La crainte est très forte qu’il y ait une escalade et que cela ne reste pas un affrontement entre deux factions militaires dans un cadre civil, mais que cela tourne à la guerre civile, observe-t-elle. On en voit des signes avant-coureurs à Khartoum, avec des officiers à la retraite qui reprennent du service et des civils à qui l’on demande de prendre les armes et de rejoindre les combats. Cela se produit déjà au Darfour : le gouverneur a conseillé aux civils de s’armer, ce qui a été en grande partie suivi d’effet car le Darfour subit une grande insécurité. »Pour la chercheuse, les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan sont en train de se réorganiser : « Au moment où nous parlons, elles préparent une offensive sur la capitale dont on estime actuellement qu’elle est contrôlée à 90% par les forces paramilitaires. Les forces armées soudanaises veulent ob