Soupçons de corruption de la fabrication des masques :Abbou sort de son silence

Les services du ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement chargé de al fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption ont annoncé dans un communiqué publié ce vendredi 17 avril 2020, qu’une équipe relevant de la commission générale de contrôle des dépenses publiques effectuera une mission de contrôle sur la fabrication des bavettes non médicales et que cette équipe a commencé son travail.

A noter que l’Instance nationale pour la lutte contre la corruption (INLUCC) a annoncé , ce vendredi qu’une suspicion de corruption relative à deux marchés de fabrication de 30 millions de bavettes et de deux millions de masques au profit des ministères de l’Industrie, de la Santé et du Commerce, a été enregistrée.

Le dossier a été transféré au procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis afin d’ouvrir une enquête à cet effet et de se saisir de l’affaire, selon l’INLUCC.