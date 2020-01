Sousse-Avionav : 40 avions exportés vers les marchés étrangers

Basée à Borjine (gouvernorat de Sousse), la société Avionav, constructeur d’avions légers de deux à quatre places, a exporté depuis 2007, près de 40 avions vers l’Europe et le Moyen-Orient, d’après le directeur de la société Fouad Kamel.

Toutes les composantes de l’avion, à l’exception du moteur, sont fabriquées dans les ateliers de la société à Borjine, a-t-il souligné, ajoutant que deux nouveaux modèles d’avions légers “Made in Tunisia” verront bientôt le jour.

Avionav a mis en place, depuis 2020, un nouveau programme d’expansion portant sur l’extension des ateliers de fabrication et le recrutement de nouvelles compétences, ce qui permettra de porter son effectif à 140 ingénieurs et techniciens et sa capacité de production à 80 avions légers par an à l’horizon 2026, a-t-il indiqué.

Des pourparlers ont été lancés avec des avionneurs étrangers, notamment des suédois, qui ont manifesté leur intérêt à coopérer avec Avionav pour la construction dans ses ateliers à Borjine des modèles d’avions légers de six et à douze places, a-t-il affirmé.

Les avions construits en Tunisie par Avionav, qui emploie actuellement 12 ingénieurs et techniciens aéronautiques, sont utilisés notamment dans le transport aérien, l’épandage aérien, le divertissement, la publicité, l’inspection aérienne et la formation en pilotage d’avions, selon la même source.