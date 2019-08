L’universitaire et doyen de la faculté des Lettres et des sciences humaines de Sousse, Kamel Jerfel a reçu, hier mercredi, une convocation par la Brigade de recherche et d’investigation de la Garde nationale de Sousse.

Le motif de cette convocation n’a pas été précisé, rapporte, ce jeudi 29 août 2019, Jawhara fm.